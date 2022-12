En tema de regalías, no hay ningún interés de árabes en Colombia: SuperMinistro

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, sí representa a una firma de Emiratos Árabes en el tema de asesoría en Colombia, pero no tiene nada que ver con proyectos mineros en el país.



“Tony Blair no ha tenido acceso a información de Estado sobre el tema de las fuentes mineras, sino cómo del conjunto de las regalías colombianas se va a poder hacer la distribución a lo largo y ancho de los departamentos y municipios”, prometió el ministro Martínez. Lea también: Es extraño que Blair trabaje para Colombia y le pague Abu Dabi: Sunday Telegraph



“Lo único cierto es que, en materia de regalías, no hay ningún interés de los árabes en Colombia”, agregó Martínez.



Según el superministro, Blair no ha recibido dinero del Gobierno colombiano, sino que Emiratos Árabes pagó 30 millones de libras esterlinas por las asesorías brindadas. Lea también: Tony Blair en ‘líos’ por asesorar a Colombia en gestión de contratos mineros



“Tony Blair no ha recibido ni una moneda de 10 centavos del Gobierno Nacional (…) el único contrato que existe fue suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia”, enfatizó Martínez.



El superministro Martínez reiteró que es una consultoría sobre el sistema nacional de regalías y no sobre minería. Lea también: Procuraduría pide explicaciones al Gobierno por asesorías de Tony Blair



“La asesoría que le brindó a Colombia fue sobre el uso de las regalías en las regiones, que no tiene que ver con proyectos de minería”, comentó el ministro Martínez.



Finalmente, el ministro de la Presidencia confesó que inició una indagación sobre los convenios con la firma de Tony Blair luego de que la Procuraduría General de la Nación hiciera la solicitud.