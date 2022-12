En última fase de guerra aumentará número de policías y soldados muertos: Farc

En entrevista con Bloomberg, el comandante guerrillero de las Farc Luis Eliécer Rueda Vernaza, alias 'Matías Aldecoa', aseguró que el número de policías y soldados asesinados va a aumentar (Lea también: Farc habla de encíclica ecológica en medio de desastre ambiental por atentados ).



“Pronto la gente va a ver la guerra en esta última fase, y van a ver el número de policías y soldados que mueren”, dijo Matías Aldecoa en una entrevista en La Habana.



Según lo publicado por Bloomberg, para la guerrilla de las Farc “los oleoductos no son el objetivo número 1”.



En ese sentido, el negociador de paz en la isla advirtió que van a intensificar los ataques contra las Fuerzas Militares y de Policía (Lea también: Para los guerrilleros, cero cárcel: alias ‘Iván Márquez’ ).



Aldecoa también se refirió a los ataques a la infraestructura petrolera y eléctrica del país, argumentando que tienen el objetivo de “golpear la confianza de la economía y de los inversores”.



Explícitamente sobre los diálogos de paz, el guerrillero aseguró que el proceso está trancado en el punto de justicia, pues no están dispuestos a aceptar pagar un tiempo de cárcel tras el eventual acuerdo de paz (Lea también: Farc anunció adopción de principios de no violencia, según gurú indio ).



Aldecoa enfatizó en que el Estado Mayor de las Farc no aceptará “ningún tipo de privación de libertad, incluso arresto domiciliario en Cuba”, pues esto impediría su capacidad de participar en la política.