En Urabá, falsos tramitadores de la Unidad de Víctimas también estafaron a contratistas

Crece la cifra de víctimas del conflicto que cayeron en manos de un grupo de estafadores en el Urabá antioqueño, donde a cambio de 100.000 pesos les prometieron acelerar procesos de indemnización ante la Unidad Nacional de Víctimas.

Pero las víctimas no fueron las únicas engañadas. El chef Carlos Montero, quien tiene una empresa de catering en Apartadó, fue contratado para la logística del evento.

“Me contactaron para hacer la alimentación de este evento. Eran 7.000 invitados. Teníamos que hacer 3.000 platos para el viernes 28 de junio y 4.000 platos para el sábado 29 de junio. Yo pasé las cotizaciones, lo aprobaron y un día antes fui al coliseo (…) estaban realizando una jornada de limpieza, eso me dio confianza y hasta diseñamos la mesa principal donde íbamos a sentar a los supuestos abogados en una mesa que tenía una tabla de quesos y flores”, cuenta Carlos.

Se iba a entregar un sándwich de refrigerio y de almuerzo un arroz mixto con una ensalada fría.

Llegó el día del evento. “Llegamos al coliseo de Apartadó a las 5:00 de la mañana. Ya había gente haciendo fila. Las puertas se abrieron y empezó a llegar gente, mucha gente, incluso buses llenos de veredas de todo Urabá y hasta del Bajo Cauca. Decían de que pueblos como Tarazá y Caucasia. Llegaron las 8:00 de la mañana, las 9:00, las 12:00 del día, las 2:00 de la tarde y nunca llegó nadie. Ahí entendimos que nos habían estafado”, narra el hombre, quien ya había repartido parte de la comida a las víctimas que seguían esperando su indemnización.

“A mí me contrata la señora Luz Nidia Sánchez, ella se presentaba como líder de la Fundación Víctimas por mi País, pero después de lo que pasó nos enteramos de que esa fundación está en liquidación hace un año, que la tal doctora no aparece ni registra en ninguna parte y las direcciones que ponen en internet y cámara de comercio no existen. O sea, nos estafaron”, relata el chef, al que nunca le pagaron el contrato por 75 millones de pesos.

¿Campañas políticas involucrados en la estafa?

Ciro Abadía, representante de víctimas en Urabá, no descarta la posibilidad de que políticos estén inmersos en la estafa masiva en la que les exigen 120.000 pesos para agilizar el pago de ayudas humanitarias. “En este tipo de casos y más en momento de campañas electorales, algunas personas aprovechan para engañar a la gente”, asegura.

Según él, personas que se hacían pasar como abogados convocaron a la reunión para tramitar la indemnización para las víctimas hasta de $100 millones. El número de estafados podría aumentar, pues también está incrementando la cifra de denuncias en diferentes poblaciones del Urabá.

