Encuentro con MinEducación por crisis del PAE terminó a gritos: procuradora Hoyos

Al encuentro, la Federación de Departamentos había invitado a la procuradora delegada para infancia, Ilva Miryam Hoyos, quien sostiene que por instrucciones directas de la ministra Parody no la dejaron ingresar, hecho que informó de inmediato al procurador general, Alejandro Ordóñez.

Hoyos aseguró que “cuando se había terminado la reunión me permitieron ingresar y tuvimos una conversación un tanto difícil, tensa con la señora ministra quien incluso con gritos me manifestaba que yo estaba congestionando, y que si quería tener un acceso al Ministerio me podía colocar un escritorio al lado para asumir las funciones, pero que mientras ella fuera ministra no iba a permitir que la procuraduría congestionara o coadministrara”.

Finalmente, recalcó que siente “una gran indignación por el maltrato y la humillación personal que tuve la tarde y la noche de hoy. Yo espero valorar de una manera más sosegada, más tranquilas las conclusiones a las que se llegó el día de hoy”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Libreta Militar ya no será un requisito para que más de 500 mil jóvenes del país consigan empleo.

-Desde la asamblea del Valle rechazaron el beneficio de casa por cárcel otorgado al ex senador Juan Carlos Martínez.

-Fenalco lanzó campaña para evitar el uso del pitillo con el fin de reducir la producción de este elemento y evitar su impacto medioambiental.