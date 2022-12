Encuentro un país trenzado en intolerancia, entre guerra y paz: Aída Avella

La candidata presidencia l por la Unión Patriótica, Aída Avella , aseguró que entre sus planes no estaba dicha candidatura ya que regresó al país, tras 17 años en el exilio, con miras a apoyar el proceso de paz.

“Las circunstancias cambian, este en un Congreso muy grande. Tuvimos 1.200 delegados, gente que está dispuesta a trabajar. La situación es tan grande que me hace reflexionar. Estuve en el exilio 17 años pero nunca me fui”, aseguró la expresidente de la UP.

Respecto a los cambios que ha encontrado a su regreso, Avella dijo que no hay muchos ya que este país “en lo moral y en lo ético no cambia demasiado”.

“Hay que sentarnos hablar sobre los inmensos problemas. Encuentro un país trenzado en la intolerancia, entre la guerra y la paz. Si bien es cierto no asesinan personas a diario como en esa época, pero siguen matando de la gente”, manifestó.

“Las declaraciones permanentes del ministro de Defensa son declaraciones de guerra y eso me preocupa inmensamente”, agregó.

En relación a su candidatura, Avella afirmó que hará lo necesario para que el conflicto termine sin interferir en los diálogos de paz. Haremos una campaña electoral basada en la paz.

Y sobre la mayoría de candidatos de izquierda a las presidenciales, la dirigente de la UP aseveró que hay más cosas que los pueden unir frente a las diferencias que hacen ver los opositores. (Más detalles con El Espectador).

