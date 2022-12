Entrar en la comisión no significa estar de acuerdo con el Gobierno: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana dijo en Mañanas BLU que su decisión de hacer parte de la Comisión Asesora para Paz no significa que esté de acuerdo con la manera cómo el Gobierno ha manejado el proceso de paz con las Farc.



“Entrar a la comisión no significa participar de un Gobierno. Lo que dijo el presidente es que necesita que colombianos de diferentes sectores expresen y aporten al proceso de paz”, manifestó.



Indicó que lo importante de esta comisión es poder expresar y sean oídas todas las objeciones que se tienen en contra del proceso de paz: “Todo se lo hemos dado a las Farc y qué gesto nos ha dado las Farc a nosotros”.



Pastrana aplaudió que el Gobierno haya escuchado las propuestas del Partido Conservador respecto al desminado y al reclutamiento de menores de edad y las haya llevado a la mesa de diálogos.



El exmandatario aseguró que no está de acuerdo con cesar operaciones militares contra las Farc, así sean temporales, porque esto le está dando ventaja al grupo guerrillero.



“De ninguna manera estoy de acuerdo con suspender bombardeos contra las Farc. La Constitución de Colombia establece que la primera misión del presidente es proteger a los colombianos. Este cese al fuego le va a dar una ventaja a la guerrilla en temas como el narcotráfico”, dijo.



En ese sentido, Pastrana agregó que “si algo cambió la guerra en Colombia fue la ventaja aérea” que tuvieron las Fuerzas Militares sobre la guerrilla, reforzamiento que se hizo durante su gobierno.