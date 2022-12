Equivocados los alarmistas que creían que las FF.MM. se iban a debilitar: Santos

Durante su discurso del 7 de agosto desde el Puente de Boyacá, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a las fuerzas militares y su proceso tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Publicidad

El presidente agradeció a todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas por su labor en todos los territorios del país asegurando que gracias a ellos “hoy en día se puede hablar de paz”.

Lea también: Este lunes inicia el último año del gobierno Santos.

Publicidad

Hizo una mención sobre los que llamó “alarmistas” que creían que, con la firma de la paz, las fuerzas militares se iban a debilitar o a desmejorar. “Nada más equivocado”, dijo.

Publicidad

Aseguró que el Ejército Nacional sigue y seguirá a la ofensiva contra quienes atenten contra los colombianos. “Nuestro Ejército sigue y seguirá patrullando cada centímetro de nuestro territorio”, afirmó.

Santos aseveró que actualmente el país cuenta con unas Fuerzas Armadas “más modernas y motivadas que nunca”, que están liderando su propia transformación para enfrentar con éxito los retos.

Publicidad

De otro lado, el primer mandatario se refirió a la visita del papa Francisco el próximo mes de septiembre afirmando que el sumo pontífice invitará a todos los colombianos a dar el primer paso “hacia la reconciliación entre todos y cada uno de los habitantes del país”.

Publicidad

“No perdamos el tiempo en rencillas que no llevan a nada. No pretendamos devolver el reloj y volver a un conflicto que –por fortuna– hemos terminado. No dejemos que las diferencias de pensamiento nos impidan trabajar en armonía y convivencia por una Colombia mejor”, sostuvo el primer mandatario.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad