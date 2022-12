Ernesto Manzanera, libre por vencimiento de términos

En juez en el complejo judicial de Paloquemao ordenó la libertad del piloto Ernesto Manzanera, señalado de haber causado la muerte de cuatro personas en un accidente en la autopista norte con calle 134.



Según el juez, pasaron más de 120 días sin que se haya iniciado el juicio contra el conductor, razón por la cual ordenó la libertad inmediata de Manzanera.



El piloto ya había indemnizado a los familiares de las víctimas con mil 400 millones de pesos.



¿Violó detención domiciliaria?



José Ángel Espeleta, vocero de las víctimas que dejó el accidente de tránsito provocado por Ernesto Manzanera en diciembre de 2014 denunció que, al parecer, Manzanera habría violado la detención domiciliaria que le fue proferida.



"Lo más delicado es que el señor secretario del despacho llama a la casa de Manzanera para preguntarle por qué no está en la audiencia e informan que radicaron un oficio de aplazamiento de la misma, pero él no se encuentra en la casa. Se supone que él tiene beneficio de casa por cárcel, si no está hoy en la audiencia debería estar en la casa", señaló.



Sin embargo, según se consultó en el despacho del juzgado 5 penal de conocimiento, allí informaron que estos no se comunicaron con el lugar de residencia de Manzanera





