Errores en censos no siembran duda sobre otras estadísticas: director del DANE

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, armó este martes una polémica por afirmar que los censos de población y agropecuario, impulsados por el anterior gobierno, no reflejan la realidad del país por tener irregularidades y datos imprecisos.



“Desafortunadamente el censo nacional agropecuario y el censo nacional de población y vivienda estuvieron asociados con el ciclo político del país, tuvieron unas dificultades de planeación presupuestal y de planeación operativa”, dijo el funcionario.



En diálogo con BLU Radio, Oviedo dijo que esas dificultades las recibieron de la administración anterior y que las pone sobre la mesa para evitar errores en el futuro.



En ese sentido, Oviedo insistió que reconocer ese tipo de dificultades, no significa que no los errores se presenten en todos los campos en los que la entidad realiza mediciones como la tasa de desempleo y demás.



“Nosotros tenemos que contar con la capacidad de revisar y de, hacia futuro, evitar las dificultades que se hayan cometido hacia el pasado, pero eso no puede exacerbar la totalidad de las operaciones estadísticas, como por ejemplo el cálculo de la inflación, porque esas operaciones son rutinarias y están sujetas permanentemente a unas evaluaciones de calidad”, puntualizó.



