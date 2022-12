Es de destacar la generación de 300.000 empleos en Colombia: MinHacienda

Desde Londres, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la caída de la tasa de desempleó al 8,5% para septiembre de este año inferior a la del mismo periodo del año anterior que fue del 9%.



“Es de destacar la generación de 300.000 empleos en Colombia a lo largo del último año. A pesar del escenario internacional complejo y difícil que hemos tenido que enfrentar, la economía colombiana sigue generando no solo crecimiento económico, sigue teniendo un alto nivel de inversión y más importante aún, genera empleo para que el desempleo pueda seguir cayendo”, indicó el jefe de la cartera de Hacienda.



Por su parte, el director del DANE, Mauricio Perfetti, destacó que en este mes se generaran 298 mil empleos más y que la tasa fuera una de las más bajas en los últimos 16 años para el mismo mes.



En el trimestre julio - septiembre las ramas de actividad que jalonaron la generación de empleo fueron agricultura, comercio, restaurantes y hoteles, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler e industria manufacturera.



“La tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en septiembre de 2016, se ubicó en 9,2 %, siendo la más baja de los últimos 16 años para el mismo mes. La tasa global de participación fue de 67,8 % y la de ocupación de 61,5 %. En el mismo mes de 2015, las tasas de desempleo, participación y ocupación fueron de 9,7 %, 67,9 % y 61,3 %, respectivamente”, dice un comunicado del Dane.



De la población total nacional el DANE informó que los ocupados crecieron en 1,4% a 22 millones 286mil empleados (22'286,000), en septiembre de 2016.



Sin embargo, los desocupados o desempleados son 2 millones 72mil (2'072.000), 97mil menos respecto a septiembre de 2015, bajó en -4,5% el número de desempleados en el país.



En cuanto a los inactivos, la cifra continúa en los 13millones de colombianos, (exactamente 13.598.000 para 2016) con un incremento del 2,3% respecto a septiembre de 2015.



Bucaramanga sigue en el primer puesto entre las 13 ciudades del país con menor desempleo. Gremios económicos de la región dicen que sectores como la construcción y salud contribuyen con las buenas cifras.



Escuche en este audio más información sobre:



-En una vereda de Conejo, en el departamento de La Guajira se lleva a cabo una vigilia por la paz.



-El ministro de Justicia autorizó el traslado de 28 colombianos al país que se encontraban presos en países como Panamá, Ecuador y China.



-Una nueva agresión a una mujer se registra en el departamento de Caldas, en esta oportunidad se trata de un concejal del municipio de Palestina que al parecer habría golpeado, exigido dinero y hecho propuestas sexuales a la secretaria de esa corporación.



-El papa Francisco pidió desde Suecia oraciones para que llegue la paz a Colombia.



-El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no cree que el director del FBI esté tratando intencionadamente de influir en el resultado de las elecciones al informar que se investigan nuevos documentos relacionados con el caso de los correos de Hillary Clinton.



-La FIFA ya reveló detalles de cuándo y cómo se conocerán los mejores jugadores del año. Además, confirmó que ahora el premio se llama FIFA Best.