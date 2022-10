Es desproporcionado pedir la renuncia del presidente Santos: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó los pronunciamientos de muchos sectores políticos que han pedido la renuncia del presidente Santos luego de que la Fiscalía anunciara que podría haber ingresado dinero de Odebretch a la campaña presidencial del 2014.



Dijo que llegar a solicitar la renuncia del presidente “por el testimonio de un personaje como Otto Bula me parece francamente, desproporcionado e insensato”, precisó el Ministro.



Calificó al exsenador Otto Bula, como un personaje bastante cuestionado, que además no tenía ninguna cercanía con el presidente Santos, con el gobierno ni con la campaña.



Bula declaró ante la Fiscalía haber entregado al gerente de la campaña Santos 2014 un millón de dólares provenientes de Odebretch.



El jefe de la cartera política aseguró que ese testimonio tendrá que confrontarse con las pruebas reales de lo que ha sucedido, “por eso el gabinete salió a rechazar esas acusaciones y a reiterar que confían en lo que ha sido una hoja de vida pulcra e impecable en el manejo de los recursos públicos por parte del presidente Santos”.



Finalmente el ministro Cristo advirtió que por eso es importante que las autoridades arrojen prontamente los resultados de esta investigación, donde no hay pruebas, de acuerdo a la Fiscalía sino “el testimonio de un personaje de dudosa reputación”, puntualizó