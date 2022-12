Es difícil decir que detrás de atentados hay un grupo determinado: alcaldesa (e)

La secretaria general del Distrito y alcaldesa encargada de Bogotá, Martha Lucía Zamora, aseguró en entrevista con Blu Radio que las investigaciones sobre las dos explosiones cerca a las sedes de Porvenir en la Calle 72 y en Puente Aranda, por lo que no se pueden descartar responsabilidades.



“No podemos descartar ninguna relación con atentados (…) Es muy difícil saber que los responsables son de un grupo determinado”, respondió la alcaldesa (e) Zamora al ser preguntada sobre un posible vínculo de las Farc con los atentados terroristas (Lea también: Más de 2 mil uniformados vigilan entradas de Bogotá tras atentados ).



Agregó que desde la noche del jueves la Policía Nacional y la Fiscalía General “han estado trabajando toda la noche. Están trabajando en los videos de seguridad y avanzando el día la información, muy seguramente, sería más clara”.



Por otro lado, la alcaldesa encargada de Bogotá aseguró que fue gracias a llamadas de alerta minutos antes de las explosiones que se lograron salvar vidas (Lea también: La guerrilla cuando acude al terrorismo demuestra debilidad y cobardía: Santos ).



“Una caja envuelta en papel regalo fue dejada por una persona y entregada a alguien que cometió el error de recibir de buena fe algo que no le corresponde. Ese paquete tenía un celular que fue de donde llamaron a advertir. Si no hubieran llamado, había sido muy lamentable y quizás estaríamos lamentando por sus vidas”, agregó.



Zamora finalmente manifestó que aunque no se ha descartado que sean atentados contra el fondo de pensiones Porvenir, “al parecer no tiene connotación de tratarse de atentados”.