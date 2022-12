Es extraño que Blair trabaje para Colombia y le pague Abu Dabi: Sunday Telegraph

Harriet Alexander, periodista de The Sunday Telegraph, quien reveló que el exprimer ministro británico Tony Blair estaría impedido para asesorar a Colombia respecto a la concesión de derechos mineros, dijo en Mañanas BLU que si bien Blair no está siendo pagado por el Gobierno de Colombia, sí está recibiendo honorarios por parte de Emiratos Árabes.



“Nosotros sabemos que Tony Blair tiene mucha amistad con Abudabí y que también es muy amigo de Santos (Juan Manuel) y en todos lados dicen que se trata de un amigo ayudando a otro”, dijo. Lea también: Tony Blair en ‘líos’ por asesorar a Colombia en gestión de contratos mineros



En ese sentido, la periodista afirmó que el exdirigente laborista se le presenta ahora un caso de "conflicto de intereses", por lo que se verá seguramente obligado a dimitir "en las próximas semanas".



“Es un poco extraño y podría representar un conflicto de intereses. Si alguien está trabajando en un gobierno y es pagado por otro gobierno es obvio que hay un conflicto de intereses”, indicó. Lea también: Procuraduría pide explicaciones al Gobierno por asesorías de Tony Blair



Sin embargo, Alexander aclaró que es un hecho que el exprimer ministro no trabaja para una empresa minera en Colombia, que a la larga sí significaría una irregularidad.



La polémica



El exprimer ministro británico Tony Blair ha asesorado al Gobierno colombiano respecto a la gestión de los beneficios obtenidos en "controvertidas" operaciones de concesión de derechos mineros, afirma hoy el dominical "The Sunday Telegraph".



Este medio asegura que al exdirigente laborista se le presenta ahora un caso de "conflicto de intereses". Lea también: Tony Blair no cobró “un peso” por asesoría: Santos responde a Antonio Caballero



En consecuencia, apunta el artículo, una "fuente fidedigna" adelanta que Blair se verá seguramente obligado a dimitir "en las próximas semanas" de su puesto de enviado especial del cuarteto de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia para Oriente Medio.



El rotativo informa hoy de que el Gobierno de Bogotá contrató a Blair para que le asesorase respecto a la gestión de unos beneficios de unos 2.770 millones de euros, casi 3.000 millones de dólares, obtenidos a través de contratos de explotación minera.



Los honorarios del expremier británico, explica el medio, no los pagó el Ejecutivo colombiano a su firma de consultoría Tony Blair Associates (TBA), sino que fue un "estado rico en petróleo" del Golfo Pérsico el que se hizo cargo de la cuenta.



"Esta actividad cuestiona el papel de Blair como enviado de paz a Oriente Medio y presenta dudas sobre si ha usado esa posición para hacer amistad con gobernantes ricos en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que financia ahora el trabajo de su consultoría privada en Colombia, entre otros países", según "The Sunday Telegraph".



En el artículo, el director del Consejo para el Entendimiento Árabe-Británico, Chris Doyle, planteó "las claras" incompatibilidades existentes entre el "papel de Blair como hombre de negocios y como enviado a Oriente Medio".



"Se supone que los EAU es uno de los principales países donantes en el asunto de Gaza y Cisjordania, así que a qué da prioridad Blair como enviado del Cuarteto, ¿A su papel de empresario cuando trata con ellos? ¿Cuál es la naturaleza de esos contratos? Hay todavía una falta de transparencia", lamentó.



Al parecer, este asunto también ha provocado suspicacias en Colombia, donde la Fiscalía ha pedido por escrito al presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, que ordene una investigación al respecto.



El primer contrato de asesoramiento entre la consultora TBA y el Departamento Nacional de Planificación colombiano se firmó el 22 de octubre de 2013 y a este le siguió otro en 2014, señaló "The Sunday Telegraph".



Un portavoz de Blair confirmó a este medio que un equipo de TBA en Colombia recibió pagos de UAE, pero rechazó que se haya presentado un caso de conflicto de intereses.



"TBA ha trabajado con el Gobierno colombiano desde 2013. No existe, en absoluto, irregularidad alguna en este proyecto financiado por UAE", recalcó el portavoz.



El representante del exprimer ministro dijo que su firma trabaja "exclusivamente por el interés" y el "beneficio" del Gobierno colombiano y que, "como con cualquier otro proyecto", el contrato entre ambas partes está sujeto a cláusulas de confidencialidad.



Diferentes fuentes estiman que Blair ha acumulado entre 50 y 100 millones de libras esterlinas (70 y 138 millones de euros) desde que abandonó la jefatura del Gobierno británico, puesto que ocupó desde 1997 hasta 2007.



EFE