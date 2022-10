Es inaceptable la sentencia del TSJ de Venezuela: Santos

Por primera vez el presidente Juan Manuel Santos hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que asumió las funciones del parlamento venezolano, la cual rechazó tajantemente.



"Lo que sucedió ayer al quitarle todos los poderes a la asamblea legislativa nos obliga, y nos obligó, a elevar nuestra voz de protesta y nuestra voz de solidaridad con la democracia venezolana que se ve claramente vulnerada. Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable, esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia que es la representación popular", dijo el mandatario durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena.



Ante la crisis, Santos señaló que cualquier transición debe ser pacífica y que hay que evitar la violencia.



"El diálogo nunca se debe descartar así no haya dado resultados", aseguró.



También instó a la comunidad internacional a tomar cartas frente al asunto y a brindar acompañamiento.



"Las instancias como la OEA, las propias Naciones Unidas deben abocar esta situación y proponer salidas, para eso están, para eso fueron construidas, para buscarle salidas a este tipo de crisis y tenemos que exigirles que operen en esa dirección", añadió.



El mandatario agregó que la posible aplicación de la carta democrática en la OEA no se debe descartar pero que se debe pensar a fondo sobre cuál sería el futuro de Venezuela si se da este paso.



"Ahí también hay que hacerle un llamado a la oposición en Venezuela para que se coordine y se ponga de acuerdo sobre lo que, desde el punto de vista de la oposición, pretende sobre ese futuro para Venezuela para que pueda haber algún tipo de consenso", dijo.



El jefe de Estado citó el caso de los militares venezolanos que incursionaron en el departamento de Arauca cuando habló de las difíciles relaciones que tiene Colombia con el país vecino.



"Hemos mantenido unas relaciones difíciles por las diferencias que tenemos, pero cordiales, que infortunadamente sufrieron otro revés con el incidente de los soldados venezolanos en nuestro territorio", aseguró.



Finalmente expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y dijo que Colombia acompañará las propuestas que permitan encontrarle una salida pacífica a la crisis.



"Nos preocupa Venezuela, nos duele Venezuela. Es imperativo encontrar una salida pacífica a su crisis porque no hay país que gane más o que pierda más con lo que suceda en el vecino país que Colombia”, manifestó el jefe de Estado.



