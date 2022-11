Es la primera vez que se realiza la Filbo en un país en paz: Santos

El presidente Juan Manuel Santos inauguró la Feria del Libro que se celebrará hasta el 8 de mayo y tendrá como país invitado a Francia.



"Un hecho que nos tiene que llenar a todos de júbilo: esta es la primera Feria del Libro de Bogotá que se celebra en una Colombia en paz, sin conflicto armado con las Farc", dijo el mandatario.



Santos agregó que esta edición de la feria viene a estimular a un país decidido a progresar con una nueva condición: "la cotidianidad de la vida sin guerra".



En su intervención, el mandatario destacó un artículo escrito por Sandra Inés Henao, esposa del general Javier Flórez, sobre la realidad del Hospital Militar “ahora que se ha desescalado el conflicto”.



“Mañana no me quiero preocupar más por la guerra. Quiero preocuparme por las cosas normales de la vida: vivir, soñar, la lucha diaria, el transporte, el clima, la política", dice un aparte del texto compartido por el presidente.



También hizo alusión al libro El Principito, del escritor Saint-Exúpery, al recordar una de las enseñanzas: "solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos".



"En medio de los debates sobre si el acuerdo de paz es bueno o es malo, sobre si la justicia especial es suficiente o no, sobre la representación política o la reincorporación de los excombatientes, muchos están perdiendo de vista lo esencial, lo puro, lo importante y eso es la vida humana", precisó el jefe de Estado.