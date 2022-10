Es lamentable que Policía de La Guajira proteja negocios de ‘Marquitos’: Guillén

fue su contribución.

Publicidad

Me honra haber colaborado con la justicia. Quizá sea tenaz el coletazo de la caída de Marcos Figueroa. Pero está preso. Es in hecho. — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) October 22, 2014

“Con el trino me refiero a la información que recibí de fuentes que tengo y que pasé a las autoridades. Realmente es buen golpe que hayan agarrado a este tipo. Es muy lamentable que la Policía lo hay protegido y siga protegiendo sus negocios en La Guajira”, expresó.

Publicidad

Además, el periodista contó que antes de que ‘Marquitos’ se trasladara a Brasil estuvo en La Guajira, en donde fue buscado por las autoridades. “El CTI fue a buscarlo y tuvo mala suerte; desgraciadamente la Policía en La Guajira está al servicio de esa gente y mucha gente del sector judicial también”.

Publicidad

Al preguntarle a qué argumenta la no captura del narcotraficante en la región, Guillén dijo que eso se debe a la corrupción y complicidad. “En este momento una fuente por WhatsApp me dice que cualquiera que vaya al sur de La Guajira a cualquier hora van a ver a la Policía dejando pasar la gasolina del negocio de Marcos Figueroa, eso no se ha detenido”.

“Es un poco deprimente saber que han podido capturarlo dentro del país y evitarse todo esto que está sucediendo (…) la vida criminal de Marcos Figueroa hay que divulgarlo en un libro. Se dice que él fue quien secuestró a la Cacica y se la entregó a las Farc, figura como unos de los responsables del homicidio de los tres agentes de la DEA que mataron en la troncal del Caribe”, afirmó.

Publicidad

Por último, dijo que la Policía en algunos departamentos de la Costa Atlántica está completamente al servicio del crimen organizado.