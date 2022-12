Es normal que el pueblo de Sahagún esté agradecido conmigo: Bernardo Elías

sido una persona que ha llevado desarrollo a la región en materia de gestión.

“Cómo no puede estar agradecido un pueblo que tiene 240 años de existencia y no tenía agua. Ahora comenzó a llegar agua potable a Sahagún y lo mínimo que hay es un agradecimiento con Bernardo Elías, quien hizo la gestión. No es cierto que haya comprado votos”, afirmó ‘El ñoño’ Elías, quien además añadió que no es extraña su elección.

Musa Besaile y Bernardo Miguel ‘El ñoño’ Elías, ambos oriundos del municipio de Sahagún, obtuvieron entre los dos, más de 285 mil votos, y se convirtieron en los responsables de la victoria del Partido de la U sobre el Centro Democrático.

Por último, respondió a la supuesta relación que tiene con el excontratista del Distrito Emilio Tapia (actualmente en prisión por resultar involucrado en el ‘carrusel de contratos de Bogotá), y dijo que crecieron juntos en Sahagún pero que desde hace 7 años no tiene contacto con él.