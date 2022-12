Es obstrucción de ministra a la Procuraduría: Alejandro Ordóñez

“Es obstrucción de Ministra a la Procuraduría, irrespeto, actitud de rebeldía", indicó el jefe del Ministerio público a través del perfil del organismo de control en Twitter.

Publicidad

"Los funcionarios públicos deben entender que en un Estado de derecho hay organismos de control. Si bien es cierto, la Procuraduría no administra ni coadministra, pero sí tiene las competencias de participar para evaluar políticas públicas y para participar en su discusión”, agregó Ordóñez.

El procurador “la ministra debe entender que los controles no pueden ser obstruidos, y que es una actitud de rebeldía de la ministra, y un irrespeto frente a quienes en la noche de ayer estaban cumpliendo con sus funciones constitucionales. No fue solamente una actitud de rebeldía, de obstinación, sino también grosera. Fue una actitud propia de una persona que no se compadece del cargo que tiene", Concluyó.