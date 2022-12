Es potestad del ELN dejarlo en libertad: familia de Odín Sánchez

Odín Sánchez, exrepresentante a la Cámara por el Chocó, fue privado de su libertad en abril de este año cuando por cuestiones de salud se canjeó con su hermano, el exgobernador del mismo departamento, Patrocinio Sánchez.



Desde entonces la familia Sánchez Montes de Oca está sufriendo un nuevo capítulo de dolor, al no saber cuál es la verdadera condición por la que está pasando la vida de Odín.



El pasado 27 de octubre cuando debía instalarse la mesa protocolaria de la apertura de los diálogos de Quito, el Gobierno esperó la liberación del excongresista hasta último momento sin tener una respuesta y un hecho concreto del ELN sobre la liberación de Odín Sánchez.



Ante el silencio de la guerrilla no le quedó más a la delegación de paz del Gobierno encabezada por el jefe negociador, Juan Camilo Restrepo que abortar su viaje a Ecuador y aplazar de nuevo la mesa.



En repetidas ocasiones el ELN ha exigido al Gobierno los indultos de dos guerrilleros como condición para liberar a Odín Sánchez y abrir la mesa, pero en medio de esa discusión la familia Sánchez Montes de Oca pide a gritos su liberación a través de marchas y mensajes a través de los medios de comunicación.



El último mensaje desalentador que recibieron los Sánchez del ELN fue que Odín no saldrá en libertad este año y asegura que la responsabilidad absoluta de esa decisión es del gobierno y sus incumplimientos.



Ante este nuevo anuncio BLU Radio intercambió mensajes con integrantes de la familia de Odín a través de Whatsapp, allí manifiestan que no desean hablar ante los medios de comunicación por no entorpecer la liberación de su ser querido y que lo mejor es mantener prudencia.



“Estamos sujetos a lo que ellos determinen con respecto a la libertad de Odin, como familia nos sentimos impotentes, cuales quiera sean las acciones que despleguemos, desafortunadamente ellos tienen la última palabra”, sostiene.



Insisten que la liberación del dirigente chocoano no es una decisión bilateral o trilateral, “aunque nos allanemos a circunstancias o peticiones, ellos tienen la potestad de liberarlo, es del resorte exclusivo de ellos”.



La Familia de Odín dice que no les queda más que “seguir teniendo paciencia y pedir a Dios que nos lo conserve sano y salvo de todo mal”.

Los seres queridos del excongresista aseguran que lo que están viviendo es una realidad “a puño y que como familia y el mismo Odín estamos en las manos del ELN, y así opera el secuestro”.