Es un aporte electoral que no es soborno: Uribe sobre dinero a campaña de Zuluaga

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el dinero que habría ingresado a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga "no se trataría de un soborno sino de un “aporte electoral”.





El pronunciamiento lo hizo en medio de una advertencia por lo que llamó “grandes riesgos para la democracia”.





La marcha del 1o de abril: un coscorrón en defensa de la democracia pic.twitter.com/bxSbHEaJuB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 12, 2017

“Mientras Óscar Iván Zuluaga procede con nobleza al suspender su campaña y dedicarse a esclarecer un aporte electoral que no es soborno, (…) Santos cree tener derecho a que el pueblo acepte la corrupción de su Gobierno”, dice Uribe.





Incluso, asegura que siempre supo que Juan Manuel Santos había ganado la Presidencia en 2014 supuestamente ofreciendo contratos.





“Sabido era que con miles de millones de contratos oficiales ganaron la elección de 2014, y se suman los sobornos de Odebrecht”, añadió el expresidente.





Finalmente, considera que el Gobierno Nacional les “robó” el triunfo del NO en el Plebiscito por la Paz.





“Pensando en Colombia aceptamos que el triunfo del No en el plebiscito debería llegar a un Acuerdo Nacional para salvar la paz e introducir modificaciones a los acuerdos, pero el Gobierno nos engañó y la Corte se prestó para irrespetar el veredicto popular. Nos robaron el Plebiscito”, finalizó.