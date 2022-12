Es un ataque, lanzaron piedras: familiar de camionero herido en Villa Pinzón

Lidia Bohórquez, hermana del copiloto que resultó herido en medio de los hechos, desmintió las versiones de la Policía y aseguró que definitivamente se trató de un ataque al vehículo en el que se transportaban.



“Mi cuñada viene hablando con mi hermano, venían entre trochas evitando esta situación, en ese instante mi hermano le dice al conductor “nos están lanzando piedra, esquiva, esquiva, esquiva”, y en ese momento se pierde toda la comunicación”, indicó Lidia Bohórquez.



La hermana del afectado indicó que tuvo su cuñada tuvo que buscar con las autoridades información sobre lo acontecido, pues luego de perder la comunicación no supo nada más sobre la suerte de su esposo y del conductor.



“Finalmente ella es informada sobre que el camión se volcó totalmente y el resultado es que el conductor está en la clínica con pérdida total de su cerebro y mi Herman con exposición total de su cerebro y va a entrar una cirugía”, agregó.



Según ella, los hechos ocurrieron hacia las 8 de la noche de este jueves y el afectado había manifestado a lo largo de la semana las dificultades presentadas por el paro camionero en Duitama.



“Toda la semana en la finca él trataba de salir, le tocaba evadir por trochas y caminos escondidos para poder llegar a su casa”, aseguró.

Para concluir ratificó una vez más que si se trató de un ataque.



“Es un ataque, lanzaron piedras”, concluyó.



Versión de la Policía



A través de un comunicado las Policía aseguró que el accidente se dio por la pérdida de control del conductor al intentar esquivar objetos que estaban sobre la vía.



Esta es la comunicación emitida por la Policía:



Anoche en Villa Pinzón, específicamente en el kilómetro 72, se presentó el volcamiento de un camión que transportaba tomate, Conductor y ocupante tienen trauma cráneo encefálico, el accidente fue en una zona urbana y las primeras hipótesis apuntan a que el conductor perdió el control del vehículo al intentar esquivar objetos que estaban sobre la vía (no está claro que tipo de objetos). Los 2 heridos están recibiendo atención médica en la clínica Teletón y en la clínica de Chia. Los señores no han muerto como lo han manifestado algunos medios, por favor, esas familias ya están viviendo su propia angustia como para agregarle más. Gracias, buen día.