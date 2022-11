¿Es un delito que yo diga lo que puede llegar a suceder?: Josué Martínez

Josué Martínez Loaiza, el hombre que a través de redes sociales difundió un video invitando en el que invitaba a instalar francotiradores en las plazas para cavar con quienes apoyaron el proceso de paz, señaló en BLU Radio que se dirigió a las autoridades para aclarar quién es y que no está huyendo de la justicia en Colombia.



“Es algo que generalmente se maneja cuando una persona es criminal, estoy dejando claro ante las autoridades del estado quién soy, mi lugar de residencia, cuáles son mis actividades (…) Como responsable de alguna publicación tendré que dar explicaciones sobre los motivos que me llevaron a crear una obra”, dijo Martínez Loaiza.



“En primer lugar en Colombia a través de los medios ya sabemos quiénes han sido los senadores o congresistas que han votado para el aumento de los impuestos, sabemos quiénes han pasado por encima de la decisión popular de los colombianos que dijimos no al acuerdo de paz, yo no estoy incitando ni promoviendo ni creando ese tipo de actividad criminal, ¿Es un delito que yo diga lo que puede llegar a suceder?”, agregó.



Martínez aseguró que “en un momento de visceralidad” fue “desproporcionado” en su “apreciación y eso descontextualiza (…) El presidente Santos fue el primero que habló de una guerra urbana y públicamente le pido muchas disculpas a ustedes como compatriota mismo, a Santos no lo consideró mi presidente, le pido mil disculpas si mis palabras viscerales lo ofendieron”, mencionó en la entrevista.