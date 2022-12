Es un hecho que clase media en Colombia ha aumentado: gerente de BanRepública

El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, se mostró de acuerdo con la afirmación del presidente Juan Manuel Santos en torno a que la mayoría de colombianos están en clase media.



“Es un hecho que la clase media en Colombia ha aumentado significativamente en los últimos años”, explicó Uribe. (Lea también: Más del 50 % de colombianos están en clase media: Santos destaca cifra del BID )



Según el gerente del Banco de la República, las cifras de ingresos per cápita han aumentado sustancialmente en Colombia.



“El crecimiento per cápita por persona anual, promedio, de los últimos 10 años ha sido del 3,5 por ciento, una tasa muy superior a lo que vimos en los años 90, 80 y 70”, dijo el gerente del Emisor. (Lea también: A Emisor se le “fue la mano en pesimismo” con crecimiento económico: Santos )



“Todo eso ha permitido mejoras importantes en el nivel de vida de la población y el ascenso de un gran número de personas a niveles de clase media”, finalizó.