Es un orgullo ser nombrada en la cartera pilar para el Gobierno: MinEducación

Luego de conocer su nombramiento como nueva ministra de Educación, Yaneth Giha señaló que aunque está adelantando el empalme para asumir en propiedad su nuevo cargo, puede asegurar que el diálogo será una de sus prioridades para escuchar a los diferentes sectores que buscan interlocución con esta cartera.



Giha indicó que frente al paro anunciado por Fecode, buscará un acercamiento con los docentes para lograr una solución a las peticiones que están realizando.



“Estamos trabajando en reuniones muy pronto, no quiero dar fechas ni detalles, estamos trabajando y va a ser muy pronto para tratar de mitigar este tema, creo mucho en el diálogo, en crear puentes, en estar abierta a escuchar a los demás, creo que será la manera para hablar con Fecode y solucionar este tema”, aseguró la nueva ministra de Educación.



Sobre los otros temas que han generado polémica y que han afectado directamente a esta cartera, aseguró que seguirá con su empalme para saber que hoja de ruta marcar para afrontar asuntos tan sensibles como el de las cartillas de género, situación que contribuyó, en gran medida a la renuncia de la exministra Gina Parody.



Sobre los retos al asumir su gestión, dijo que la excelencia en la docencia, la calidad y la cobertura ocuparán el primer renglón en sus labores al frente del ministerio.



“Calidad y cobertura que es a lo que tenemos que apostarle, a la jornada única, la alimentación escolar, son temas de los que me quiero enterar mucho más”, señaló.



“El empalme seguirá hasta el próximo jueves, mirar detalle de cada tema y tomar decisiones con la información clara de cada uno de los temas, me siento honrada que me nombren en la cartera que es pilar para el Gobierno, nos pone una hoja de ruta”, concluyó.

Publicidad