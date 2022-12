Es un paso vital para la paz: ONU sobre acuerdo de víctimas

“Con el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, el proceso de paz colombiano consigue un avance decisivo hacia la realización de los derechos de las víctimas del conflicto. La participación de víctimas en la ceremonia de hoy en La Habana simboliza el lugar central de su participación en el proceso de diálogos, la que deberá materializarse en la futura implementación de los acuerdos”, señala el comunicado.



Asimismo en el texto las Naciones Unidas en Colombia manifiestan que esperan que los mecanismos del Sistema Integral acordados “conlleven al reconocimiento pleno de responsabilidades por parte de todos quienes han participado”. (Vea aquí: No es retórica decir que acuerdo de víctimas pronostica paz firme: De la Calle ).



Finalmente, reiteraron el apoyo de la comunidad internacional para asegurar la implementación efectiva de este acuerdo.



Este es el comunicado completo:



El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia saluda el acuerdo anunciado hoy por el Gobierno Nacional y las FARC-EP sobre el punto 5 de la agenda como un paso vital hacia la paz.



Con el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, el proceso de paz colombiano consigue un avance decisivo hacia la realización de los derechos de las víctimas del conflicto. La participación de víctimas en la ceremonia de hoy en La Habana simboliza el lugar central de su participación en el proceso de diálogos, la que deberá materializarse en la futura implementación de los acuerdos.



Saludamos en particular el compromiso de las partes de que todos quienes cometieron crímenes de guerra, incluyendo graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o genocidio en el marco del conflicto armado, pasarán por un proceso judicial, harán aportes sustanciales a la verdad y la reparación y recibirán una sanción que contribuya a restaurar los derechos afectados por ellos. El programa previsto de reparación a las víctimas, construyendo sobre lo ya alcanzado, al igual que el compromiso con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también representan un gran paso adelante en la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Confiamos que los mecanismos del Sistema Integral acordados conlleven al reconocimiento pleno de responsabilidades por parte de todos quienes han participado, directa o indirectamente en el conflicto armado y en los graves crímenes que se han cometido en el contexto del mismo. Este reconocimiento es un paso indispensable hacia la reconciliación y la construcción de la paz.



Valoramos que lo acordado incorpore una perspectiva diferencial de las necesidades de las víctimas, con un particular enfoque en los derechos de las mujeres. Esto incluye la definición de la violencia sexual como un delito grave no sujeto a amnistías e indultos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.



La comunidad internacional, que ha acompañado por muchos años las víctimas en Colombia, prestará todo el apoyo posible para asegurar la implementación efectiva de este acuerdo. Un acuerdo que se espera marcará el comienzo del último capítulo hacia el fin definitivo del conflicto y el inicio de la construcción de una paz estable y duradera.



15 de diciembre de 2015