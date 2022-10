Es una medida desesperada del Gobierno ecuatoriano: Analdex sobre arancel

Javier Díaz, presidente de Analdex (Asociación Nacional de Exportaciones), aseguró en Blu Radio que la decisión que tomó el Gobierno ecuatoriano de establecer un arancel del 21 por ciento para el ingreso de productos colombianos, es una medida desesperada ante la caída de los precios del petróleo.

“Hay que entender que es una medida desesperada del gobierno ecuatoriano ante la caída de los precios del petróleo. Sus ingresos se cayeron de manera dramática. No tienen política monetaria entonces recurren a medidas administrativas. Están afectando su principal mercado no petrolero que es Colombia”, indicó.

El funcionario manifestó que esta medida tomó por sorpresa al Gobierno y a los empresarios colombianos, pues en una reunión sostenida en diciembre habían acordado términos de mejoramiento de la relación comercial con Ecuador.

“La adopción de la medida fue sorpresiva, no se esperaba porque se había tenido una reunión en diciembre, se habían hablado de medidas para ver cómo Ecuador puede venderle mucho más a Colombia para disminuir el balance comercial que tiene el intercambio. No lo consultaron, no lo anunciaron, simplemente mandaron la nota a la secretaría de la Comunidad Andina (CAN) el 24 de diciembre y como estaba de vacaciones se recibe solo hasta el 6 de enero. La Comunidad dice que eso no se puede hacer, hay que cumplir con los trámites”, afirmó.

Partiendo de este hecho, la CAN tiene siete días para pronunciarse de manera provisional sobre las medidas de urgencia que establece ese salvaguardia impuesto por el Gobierno ecuatoriano, y un plazo de un mes para un pronunciamiento definitivo.

“Colombia debe buscar el diálogo, el arreglo, y si ello no es posible debe tomar las acciones jurídicas necesarias para defender su mercado. Yo creo que Colombia está en el derecho de defender el mercado e imponer las medidas que sean del caso para restablecer ese equilibrio de comercio”, aseguró Javier Díaz.