“Esa valla no la colocaron para bien”: Germán Vargas Lleras

que tiene el mensaje “En la Estrella se siente, Vargas Lleras Presidente”.

“Lo único que sé fue lo que apareció en los medios de comunicación. A La Estrella no he ido. Me sorprendió mucho que en el municipio aparezca una valla con esta factura, es una foto vieja y con un diseño que se asemeja a otras vallas que en el pasado fueron puestas”, dijo Vargas Lleras.

“Una valla de esas hace daño más que bien. Le pedí al Consejo Nacional Electoral que indagará quién la financió y la ubicó”, agregó.

“Me hacen toda suerte de daño porque no está bien visto que un ministro, en ejercicio del cargo, esté haciendo campaña política para para la presidencia”, precisó el jefe de la cartera de Vivienda.