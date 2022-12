Escocia tiene en sus manos el futuro del Reino Unido

Escocia se volcó este jueves en el referéndum de independencia que decidirá el futuro del Reino Unido tras 300 años de existencia.

Se espera que la participación ronde cifras récord, en torno al 80% de los 4,3 millones de electores que se registraron para votar (de una población de 5,3 millones).

Según un último sondeo, realizado por Ipsos Mori y difundido este jueves por el diario británico Evening Standard, el "no" tiene una ventaja de seis puntos (53%-47%).

"He votado 'no' porque Escocia será más fuerte dentro del Reino Unido y porque el petróleo del mar del Norte no es suficiente para garantizar la prosperidad en caso de independencia", explicó en Glasgow James Hawkin, de 64 años.

"Voto 'sí', quiero ser libre de Inglaterra", sostuvo Mart, un mendigo del centro de Glasgow que vio sus ingresos aumentar durante la animada campaña.

Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 21H00 GMT.

Los partidarios de una y otra campaña repartían pegatinas y apuraban sus últimas posibilidades de influir en el resultado.

En el centro de Edimburgo se podían ver numerosas banderas catalanas y vascas, dos regiones españolas donde abundan las demandas de celebrar referéndums de independencia.

"No sería honesto contigo si te dijera que 'no'", respondió Jordi Bellana, un catalán de Terrassa de 31 años que vive en Edimburgo y votará "sí", cuando se le pregunta si su voto está condicionado por lo que ocurre en su país.

Los electores tienen que responder a la pregunta "¿cree que Escocia debería ser un Estado independiente.

"Ahora estamos en las manos de los escoceses, y no existe un lugar más seguro", dijo en declaraciones a la AFP el líder independentista y jefe de gobierno Alex Salmond, tras depositar su voto en Striche (este).

"Es un momento extraordinario. Es una oportunidad que se da una vez en la vida. Tenemos la posibilidad de construir una economía más próspera, pero también una sociedad más justa", añadió.

Una de las celebridades que mayor discreción había guardado sobre el tema, el tenista Andy Murray, tomó finalmente partido por el "sí".

"¡Gran día para Escocia hoy! La negatividad de la campaña del 'no' en los últimos días cambió totalmente mi visión, ansioso por ver el resultado. ¡Hagámoslo!", escribió en su cuenta de Twitter.

Los resultados totales y definitivos se conocerán a partir de las 05H00 GMT del viernes.

Los últimos escrutinios en conocerse serán los de las grandes ciudades, Aberdeen, Edimburgo y Glasgow, pero si uno de los dos bandos llevara antes un 4% de ventaja, difícilmente la perdería.

AFP.