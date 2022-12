Escuché balazos y pensé que me habían matado: productor de BLU herido en fleteo

Oswaldo Pulido, el productor de BLU Radio que resultó herido en un caso de fleteo en el sur de Bogotá, relató cómo ocurrieron los hechos.





“Tenía una cita con mi esposa en Plaza de las Américas, ella iba a retirar un dinero y llegué cuando ella ya lo había retirado. Me estaba esperando y luego nos dirigimos a Sao a pagar un recibo. Después teníamos que hacer una visita a un vecino que falleció y queríamos hacerle las condolencias a los familiares”, relató.





Agregó que después de esto decidió tomar un taxi hasta Timiza, su lugar de residencia, y ya llegando fue abordado por cuatro hombres en motos, quienes los intimidaron para pedirle el dinero.





“Él la tenía hacia abajo y me tenía agachado y yo lo único que hice fue estar pendiente del revólver. Los otros estaban forcejeando con las amigas de mi esposa para quitarles los bolsos. Salí a la mitad de la calle y me pegó los tiros. Sentí los balazos y pensé: me mató, agregó.