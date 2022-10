España investiga si enfermera se contagió de ébola por descuido

a los religiosos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, según fuentes fiscales.

Publicidad

En declaraciones a EFE, el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, afirmó hoy que este martes se abrió una investigación para recabar información con el fin de determinar si existe o no conducta delictiva alguna.

La Fiscalía de Madrid solicitó datos al Ministerio de Sanidad, así como al hospital de Alcorcón, al sur de Madrid, donde la auxiliar de enfermería fue atendida inicialmente, y al Hospital Carlos III de la capital, donde está recibiendo tratamiento.

Publicidad

Polo subrayó que la investigación se encuentra en una fase "inicial" y "embrionaria", por lo que no puede aventurar si ha habido una conducta delictiva y se trata de analizar lo que ha pasado y por qué ha ocurrido.

Publicidad

No obstante, recalcó que la apertura de estas diligencias no significa nada, puesto que es posible que no haya nada que investigar, que no haya delito o que no haya ninguna persona a la que imputarle los hechos.

Teresa Romero Ramos, de 44 años, es el primer caso de infección de ébola fuera de África y está siendo tratada en el Hospital Carlos III de Madrid, donde presumiblemente se contagió cuando atendía al religioso Manuel García Viejo, que

Publicidad

El marido de la auxiliar, Javier Limón, también permanece ingresado en el mismo centro hospitalario para estudiar su evolución. Otras cuatro personas -tres sanitarias y un ingeniero español llegado desde Nigeria- se encuentran igualmente en observación.

Publicidad

EFE