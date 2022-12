Español denuncia que militares venezolanos lo violaron con el cañón de un fusil

detenidos por la Guardia Venezolana.

Según el relato de los dos jóvenes, los hechos ocurrieron un día después de las marchas del 12 de febrero en la ciudad de Valencia.

Los jóvenes, al parecer, fueron detenidos arbitrariamente y al reclamar por sus derechos fueron golpeados e incluso hasta violados.

"Reclamé por nuestros derechos. Me golpearon muy feo, en las costillas, en la cabeza, con patadas, cachazos (con la culata) de los fusiles. También con los cascos", explicó Juan Manuel, quien es ciudadano español, nacido en Venezuela.

Por su parte, León recuerda que se hizo el muerto para evitar que lo siguieran golpeando pero fue peor.

“La lluvia de golpes era tan desproporcionada "que me hice el muerto, para que me llevaran a la morgue. Para comprobar que no lo estaba acercaron una bayoneta al ano. Al moverme, me dieron otra patada", recuerda.

De acuerdo al relato, los jóvenes fueron traslados al Comando de la Guardia Nacional de Tocuyito donde los amenazaron con un perro y los pusieron de rodillas para jugar fútbol con ellos.

"Me bajaron los pantalones y me metieron por el ano el cañón del fusil", recuerda el joven, a quien no se le quiebra el ánimo. Carrasco perdió tres veces el conocimiento desde la detención hasta que fue liberado, "hasta cachazos en la frente me daban", asegura León quien fue apartado de su compañero por un momento.

La pesadilla, dicen, duró 48 horas y luego fueron trasladados donde un juez que les decretó arresto domiciliario.