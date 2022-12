Especial: Se conmemoran 25 años de desmovilización y entrega de armas del M-19

En este especial del periodista Carlos Barragán Rozo en Semana Santa, se conmemoran 25 años de uno de los hechos de paz más importantes de paz en la historia de Colombia: la desmovilización y entrega de armas del M-19; a propósito de las negociaciones que se adelantan entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba.

Publicidad

En marzo de 1990, un grupo de jóvenes que por años estuvo en armas, decidió apostarle a la democracia y se acogió a un proceso de paz que terminó en su desmovilización, durante la presidencia de Virgilio Barco.

El M-19 tiene su origen en los años 70, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla decidió aspirar a la presidencia de la República, quien perdió las elecciones con denuncias de fraude de algunos organismos. Tres años después nació el Movimiento 19 de abril, una organización político-militar, anti-oligárquica y anti-imperialista, que depositaba todos sus esfuerzos para llegar al poder de la mano de obreros, campesinos y trabajadores.

Publicidad

En este especial recordamos sus golpes más fuertes al Estado, a la opinión y al Ejército. También exguerrilleros del M-19 como Otty Patiño y Antonio Navarro hablan de cómo fue ese proceso de paz que califican como “efectivo” y que valió la pena.

Publicidad

“Yo creo que hubo elementos de voluntad política. El equipo de Barco supo que había una oportunidad de realizar una paz con el M-19; de parte nuestra, sobre todo en principio quien era nuestro comandante general Carlos Pizarro, entendió que la guerra no valía la pena seguirla. Lo entendió porque oíamos lo que decía la gente y decían “los esperamos, pero desarmados, los queremos pero desarmados”. Yo creo que esa capacidad de estar sintonizado con la opinión pública, con el país, era un mandato de la gente que nos apoyaba en dejar las armas”, indicó Otty Patiño.

Por su parte, Antonio Navarro precisó que: “Hoy estamos en un nuevo proceso de paz, creo que somos unos precursores porque fuimos los primeros que firmamos la paz en Latinoamérica, que no había futuro en la lucha armada y lo que había que hacer era negociar un proceso de paz y estamos convencidos de que esa fue una decisión totalmente perfecta”.

Publicidad

Sin embargo, algunos exintegrantes del M-19 opinan que este actual proceso de paz presidido por el presidente Juan Manuel Santos, será difícil.

Publicidad

“En el caso de las Farc veo muy difícil esa negociación, está en pañales porque hasta ahora se han negociado temas insustanciales. Los grandes temas no se han iniciado; el tema de las armas, el tema de su integración a la vida política, el tema de si pagan o no cárcel. Las Farc tienen una intención de negociar el modelo político y eso no puede pasar”, manifiestan.