Esperamos que proceso sea rápido, bien hecho, pero no exprés: ‘Pablo Beltrán’

Alias ‘Pablo Beltran’, jefe de la delegación de paz del ELN, dijo que aspira que el proceso con el Gobierno Nacional "sea rápido, pero bien hecho", aunque manifestó que está de acuerdo con el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, de que la paz no es exprés.



"Esperamos que sea rápido, pero bien hecho (...) Las cosas a las carreras quedan mal hechas", dijo.



Frente al pedido del Gobierno Nacional para que el ELN termine la práctica del secuestro como arma de guerra, Beltrán dijo que ese tema será discutido en la mesa dentro del punto de las dinámicas y acciones humanitarias.



"Se van a estudiar todos los dolores de los colombianos y vamos a acordar de todos los dolores son iguales, será discutido en la mesa", dijo ‘Beltrán’.



Sobre el cese bilateral del fuego manifestó que si lo habrá y que en la mesa humanitaria se van hacer acuerdos parciales.



En cuanto a la participación de la sociedad que el Gobierno calificó como no vinculante dentro del proceso, el líder guerrillero manifestó que para ellos sí lo es.



"Hay que lograr puntos medios para que verdad la participación no sea un asunto ornamental", afirmó.



A las 9:30 de la mañana se dio inicio reunión entre el Gobierno Nacional y el ELN en el que los temas humanitarios serán los primeros en discutir a propósito de la solicitud que hizo el jefe de la delegación de paz, Juan Camilo Restrepo para que esa guerrilla abandone el secuestro como una práctica de guerra.