Esperemos que nuevo acuerdo de paz esté abierto a ajustes: Marta Lucía Ramírez

“Esperamos por tanto, que los avances logrados no se presenten a la opinión pública ni a la comunidad internacional como un texto definitivo, sino que nos permitan la reacción consecuente con nuestros esfuerzos y propuestas para que cualquier ajuste adicional se haga de la manera constructiva y responsable con la cual hemos venido actuando de cara al país desde el pasado 3 de octubre”, dice un comunicado de Ramírez.



Además, asegura que una vez analizados con profunda responsabilidad y sensatez los nuevos acuerdo, los del NO presentarán al Gobierno la posición frente a los mismos.



Estamos atentos a recibir los textos logrados durante esta semana. Una vez analizados con profunda responsabilidad y sensatez, presentaremos al Gobierno nuestra posición frente a los mismos.



Quienes en representación del NO hemos participado en las reuniones con los delegados del gobierno para la negociación en la Habana, celebramos el anuncio de avances positivos, que recogen nuestros planteamientos para llegar a un nuevo acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo de las FARC. Solamente un nuevo acuerdo que genere consenso político y recupere la unidad de la nación, podrá acabar la preocupante polarización que existe en la actualidad y gozará de la legitimidad qué le garantice la perdurabilidad en el tiempo.



Esperamos por tanto ,que los avances logrados no se presenten a la opinión pública ni a la comunidad internacional como un texto definitivo ,sino que nos permitan la reacción consecuente con nuestros esfuerzos y propuestas para que cualquier ajuste adicional se haga de la manera constructiva y responsable con la cual hemos venido actuando de cara al país desde el pasado 3 de octubre.



Nuestra participación con los expresidentes Pastrana y Uribe y todos los sectores del NO, demostró que Colombia no tenía enemigos de la paz, ni mucho menos amigos de la guerra, sino ciudadanos comprometidos con una mejor democracia y una mejor sociedad.



Seguiremos dispuestos para aportar y ayudar a construir la tan anhelada paz de Colombia, para lo cual todos los colombianos sin excepción ,debemos trabajar por una democracia pulcra, eficaz y transparente que rechace la corrupción y el dinero de las drogas, así como la compra de votos que han tolerado lamentablemente, todos los partidos.



Tenemos el deber ético con nuestros jóvenes y las generaciones futuras ,de fortalecer las instituciones y el Estado para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a sus derechos y contar con la capacidad de exigir a todos sin excepción, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a la ley.