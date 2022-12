Está casi listo el trámite de extradición de Víctor Maldonado, revela Fiscalía

Será el próximo dos de junio cuando se conozca si la jueza 11 de control de garantías de Bogotá cobija o no, con medida de aseguramiento al empresario Víctor Maldonado investigado por el millonario descalabro de InterBolsa.



Durante la diligencia judicial, tanto la Fiscalía como la Procuraduría argumentaron que Víctor Maldonado debe ser cobijado con medida de aseguramiento pues salió del país para evadir la justicia. (Lea también: Procuraduría pide medida de aseguramiento a Víctor Maldonado por caso InterBolsa )



Por lo que la Fiscal Alessandra Ladino, advirtió que ya está en trámite la extradición para que sea enviado a Colombia.



“La extradición se viene adelantando por parte de la Fiscalía y se ratificaría si se profiere la medida de aseguramiento” indicó. (Lea también: Proceso de extradición contra Víctor Maldonado está en trámite: Fiscalía )



A su turno, Iván Cancino, quien defiende a Víctor Maldonado, aseguró que la fiscalía no tiene pruebas que incriminen su cliente



“No hay una sola declaración ni siquiera de las personas que aceptaron cargos que vinculen a Víctor Maldonado con el concierto para delinquir, no hay ningún documento de la superintendencia que diga que Víctor Maldonado hacia parte de ese entramado” indicó. (Lea también: No acepto ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía: Víctor Maldonado )



Víctor Maldonado es investigado por los delitos de captación masiva y habitual de dinero en forma ilegal, omisión de reintegro, estafa masiva y concierto para delinquir.