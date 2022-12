Esta será la Fiscalía del posconflicto: Néstor Humberto Martínez

Con 17 votos a favor, la Corte Suprema de Justicia eligió a Néstor Humberto Martínez como el nuevo fiscal general de la Nación.

El electo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la entidad que dirigirá se convertirá en “la Fiscalía del posconflicto”. (Vea también: Néstor Humberto Martínez, nuevo fiscal general de la Nación ).

“El trabajo de la Fiscalía en materia de paz será determinante. En primer lugar, va a proveer los informes que van a permitir nutrir todas las investigaciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y por supuesto tenemos un compromiso decidido de organizar la unidad de defensa de Derechos Humanos”, manifestó.

En ese sentido, dijo que no permitirá “ningún grado de impunidad frente a la defensa de los líderes sociales”.

Y unas horas después de ser elegido acudió ante los magistrados para agradecerles por el que considera es su voto de confianza.

"Quiero expresar mi profunda gratitud a la Corte Suprema de Justicia por el honor que me ha deferido por designarme como Fiscal. Es una designación que me compromete y me llena de profunda emoción porque siempre he querido culminar mis años de vida pública al servicio de la justicia.

Sobre la polémica que había generado al plantear la reevaluación de la violencia intrafamiliar, dijo que ratifica su posición, aclarando que la idea es generar políticas públicas preventivas.

“La protección de la mujer tiene que ser una de las prioridades de la Fiscalía, me ratifico en la necesidad de que, como complemento de la legislación que hoy prevé sanciones en materia penal contra quienes afectan la integridad familiar, haya políticas públicas preventivas”, añadió.

Sentó su voz de protesta contra los corruptos, "la corrupción está minando nuestras organizaciones democráticas, en la vida regional en particular, y en ese sentido, llamo a todos mis compañeros de la Fiscalía General para que empecemos a librar una gran cruzada. ¡Qué tiemblen los corruptos!".

En cuanto a las reformas que requiere la Fiscalía se refirió a sus posibles impedimentos y señaló que considera fundamental que en adelante sea un fiscal ad hoc, designado por la Corte Suprema de Justicia, el que tenga conocimiento de estos casos y los lleva hacia adelante. "No considero conveniente que deba seguirse desarrollando el caso de los impedimentos a través de funcionarios que son designados por el propio fiscal en conflicto de interés".

Y, por último, propuso un control de la Fiscalía autónomo. "En tanto no existe hoy en la Constitución un régimen disciplinario especial y un régimen de fiscal especial, que haya un control interno designado por un ente autónomo que debe corresponder al nominador del Fiscal. Debe ser la Corte Suprema de Justicia quien reciba todas las averiguaciones e informes que en esta materia se produzcan al interior de la Fiscalía.