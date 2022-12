Estamos ad portas de un acuerdo sobre justicia: Farc

A través de un comunicado, la guerrilla de las Farc manifestó que en los diálogos de La Habana se está muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre justicia.

“Tenemos razones fundadas para el optimismo. En solo 7 días, la subcomisión jurídica puesta en marcha por el Presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez, nos ha colocado a las puertas del acuerdo sobre Justicia, como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”, dice la comunicación.

Los negociadores del grupo guerrillero aseguran que están dispuestos a seguir avanzando, pero insiste en que “el proceso de paz no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales que tienen visiones propias de país”.

“Estas tendremos que armonizarlas, si lo que se quiere es alcanzar el bien supremo de la paz como derecho síntesis de todos los colombianos”, dice.

Finalmente, las Farc insiste que “urge para el éxito de este proceso, superar cuanto antes las desavenencias entre Colombia y Venezuela”.

“En nombre de los excluidos y de los sin voz en nuestro país, agradecemos a Venezuela todo lo que ha hecho por la paz y la reconciliación de Colombia

Este es el texto del comunicado:

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 11 de septiembre de 2015

Queremos seguir avanzando

Iniciamos este nuevo ciclo con la convicción de que el proceso debe redoblar su marcha indefectible hacia el fin del conflicto. Tenemos razones fundadas para el optimismo. En solo 7 días, la sub comisión jurídica puesta en marcha por el Presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez, nos ha colocado a las puertas del acuerdo sobre Justicia, como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.

El entendimiento avanza también en el terreno del Cese al Fuego y de Hostilidades, Bilateral y Definitivo, en la subcomisión técnica integrada por cinco generales y un almirante, y por comandantes del Secretariado y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, al tiempo que hemos comenzado el estudio sobre el esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo, que no podrá quedar gravitando como amenaza de guerra sucia sobre el firmamento del post acuerdo.

Cuando las FARC hablan desde La Habana o desde la montaña, no habla la soberbia sino el realismo, que tiene siempre en cuenta que el proceso de paz no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales que tienen visiones propias de país. Estas tendremos que armonizarlas, si lo que se quiere es alcanzar el bien supremo de la paz como derecho síntesis de todos los colombianos.

No puede confundirse con soberbia la precisión necesaria de que este es un proceso de paz y no un proceso judicial contra las FARC. No hemos venido a la Habana a negociar impunidades ni a agachar la cabeza frente al Derecho Penal del Enemigo, sino a construir fórmulas consensuadas que nos conduzcan a una paz justa y duradera basada en el reconocimiento de las víctimas y que allane el camino de la reconciliación.

Por eso cuando hablamos de Dejación de las Armas, nos referimos a su no utilización en política, compromiso que debe rubricarse tanto por la guerrilla como por el Estado. Los mecanismos para hacer realidad la colocación de las armas lejos de su uso, de tal manera que se asegure la lucha política limpia y democrática, son los que estamos intentando convenir en la Mesa de Conversaciones. No se trata de imponer caprichos, sino de adoptar, apoyados en el sentido común, un convenio razonable que nos permita lograr ese objetivo.

Reiteramos que en La Habana no conocemos el contenido del proyecto de Acto Legislativo que según la prensa se estaría socializando en el Congreso. Resulta inconveniente resolver de manera unilateral uno de los asuntos que aún no aborda la Mesa de Conversaciones, como es el de la Refrendación, contenida en el punto sexto de la Agenda.

Urge para el éxito de este proceso, superar cuanto antes las desavenencias entre Colombia y Venezuela, dos repúblicas hermanas, hijas de un mismo padre, el Libertador Simón Bolívar. En nombre de los excluidos y de los sin voz en nuestro país, agradecemos a Venezuela todo lo que ha hecho por la paz y la reconciliación de Colombia.

En este audio más información sobre

- En Venezuela, Antonieta Mendoza, mamá de Leopoldo López, aseguró que tanto ella como toda la familia estaba preparada para una decisión como la que se tomó en contra del líder opositor.

- Analdex, (el gremio de los exportadores), recibió con preocupación las medidas que anunció el presidente Rafael Correa de Ecuador y pidió su derogación, al considerar que violan el marco jurídico.

- Miembros de la comunidad Wayuú en Maicao se ofrecieron como mediadores de un posible diálogo entre los presidentes Maduro y Santos.

- Siete personas heridas dejó un accidente de un bus que se registró esta mañana en la entrada sur de Neiva.

- La Gobernación de Santander exigió a los hospitales de la región atender a los niños enfermos de cáncer, así las EPS Saludccop y Caprecom no paguen las deudas millonarias.

- Otros dos restaurantes escolares fueron cerrados en la ciudad de Quibdó, en el Chocó, debido a deficiencias higiénicas y sanitarias

- El incumplimiento del pago de las multas por contaminación ambiental, obligó a que se ordenara un millonario embargo de dineros al constructor del Túnel de la Línea.

- En el juicio que se sigue al polémico abogado Álvaro Dávila por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá, Miguel Nule dijo que el IDU fue clave para facilitar el desfalco en la contratación de la capital del país.

- Un increíble caso de falta de solidaridad ciudadana se presentó en el norte del Valle del Cauca, cuando un camión con mercancía se accidentó y la comunidad decidió saquearlo, antes que ayudar al conductor del vehículo que estaba atrapado

- Falleció el joven que había resultado herido con un volador cuando participaba en una marcha política en Soledad, Atlántico.

- Irlanda del norte atraviesa una grave crisis política que podría llevar a un hipotético retorno a las armas de algunos miembros del IRA.

- El IDU anunció que este año quedarán listos los estudios y los diseños para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida Boyacá.

- Seis presuntos fleteros fueron capturados en Bogotá.