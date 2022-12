Estamos preparados para tener un acuerdo de libre comercio con Reino Unido: Santos

Durante su visita de Estado de tres días al Reino Unido, Santos participó en el programa "The Andrew Marr Show", donde dijo que su país "está preparado" para aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan.



El presidente, que visitó el Reino Unido entre el 1 y el 3 de noviembre, reflexionó en la entrevista que la salida de este país de la Unión Europea puede servir para aumentar el comercio con mercados emergentes.



"Bueno, tenemos un acuerdo de libre comercio con Europa y por lo tanto, de momento, también con el Reino Unido", declaró.



"Y lo que le dije a la primera ministra (Theresa) May es, 'mire, estamos preparados para tener un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido manteniendo las mismas condiciones o incluso mejores", explicó.



"Porque a veces, en acuerdos de libre comercio con grupos de países, hay países que objetan sobre algunos asuntos, y quizás podamos ir más lejos", añadió.



Preguntado por el presentador si eso significaba que los acuerdos comerciales bilaterales podían ser mejores fuera de la Unión Europea, contestó: "sí, podría ser".



Santos aclaró, sin embargo, que no se podrá entrar en conversaciones hasta que el Reino Unido aclare cuál será su posición negociadora respecto a la relación económica que quiere mantener con la UE.



May mantiene su calendario de activar a finales de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas, al margen del fallo judicial del jueves que le obliga a consultar primero con el Parlamento, y que el Gobierno recurrirá.



Escuche en este audio más información sobre:



-Este domingo se reanudan en Cuba con las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, arribará en las próximas horas a la Habana para reforzar el equipo. El plazo es noviembre para tener un nuevo acuerdo de paz.



-Iniciaron las elecciones atípicas para Gobernador del departamento de La Guajira. Los 3 candidatos con mayor opción son: Luis Gómez, Wilmer González, y Norberto Gómez.



-Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito entre una buseta de transporte público y un vehículo particular en la vía Bogotá – Melgar.



-Los ciudadanos chinos creen que tanto Donald Trump como Hillary Clinton serán mejores que Obama como presidente.



-Hoy continuará la fecha 18 de la Liga Águila que ya tiene a dos equipos clasificados a los cuartos de final del certamen.