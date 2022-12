Estamos seguros que construcción del canal continuará: vicecanciller de Panamá

Mayra Arosemena, vicecanciller de Panamá, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio del consorcio Grupos Unidos por el Canal, dirigido por Sacyr , de suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá asegurando que “todas las obras tienen trastoques pero se seguirá el plan”.

Agregó que actualmente la situación se encuentra en manos del administrador del Canal de Panamá que cuenta “con todo el respaldo del Gobierno del país”.

El Comunicado

El Consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), que lidera Sacyr y la italiana Impregilo, anunció que ha entregado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nueva propuesta para llegar a un acuerdo de cofinanciación y confirmó que por el momento se han suspendido los trabajos.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, el consorcio no informa de los detalles de la propuesta pero avanza que ésta recoge las "inquietudes" de la ACP al mismo tiempo que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra del tercer juego de esclusas.

Por otra parte, el consorcio -en el que figura también la compañía belga Jan de Nul y la panameña CUSA- aseguró que la ACP no ha pagado una factura pendiente de 50 millones de dólares ni tampoco ha buscado otra manera para ayudar en la financiación de los costes del proyecto necesarios para pagar a los subcontratistas y a los trabajadores.

Este importe, añadió, no se ha abonado a pesar de que "todos los impedimentos existentes para que se realizara el pago han sido eliminados".

El consorcio aseguró que, a pesar de estas circunstancias, GUPC sigue buscando un acuerdo de cofinanciación de conformidad con los contratos y las leyes vigentes con el objetivo de lograr una resolución "colaborativa e inmediata".

"Un acuerdo es la única solución que permite la continuación inmediata de las obras y la terminación temprana y más eficiente del proyecto en beneficio de ACP y Panamá", subrayó el consorcio en un comunicado.

A la espera de un acuerdo que funcione para la finalización de la obra, se han suspendido los trabajos en el proyecto debido a la negativa expresa de la ACP de extender el protocolo de negociación dirigido a alcanzar una solución que permita la continuación y finalización de las obras, señaló.

Asimismo, añadió que GUPC propuso y acordó un protocolo de negociación con ACP para proteger el proyecto de una eventual suspensión y de las "amenazas" de la ACP de terminación del contrato.

En este sentido, insistió en que GUPC propuso prorrogar el protocolo en un continuo esfuerzo por llegar a una solución, que la ACP se negó y que el protocolo expiró.

En este contexto, la Autoridad del Canal quiere poner fin a la construcción del tercer juego de esclusas de la vía en 2015, con o sin el consorcio contratista.

El escenario que se ha anticipado es que la aseguradora Zurich American, que tiene la fianza que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) depositó para emprender el trabajo en 2009, avale la ruptura del contrato por causas justificadas achacables al consorcio, como la suspensión arbitraria del trabajo.

No aceptamos ningún chantaje", "estamos listos", "no le tenemos miedo a la obra", fueron algunas expresiones del administrador de la ACP, Jorge Quijano, al confirmar que no había acuerdo con GUPC, que exige más fondos para continuar la construcción, aduciendo que los "sobrecostes" le han causado un agujero superior a los 1.600 millones de dólares en su flujo de caja.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseguró a Efe el pasado miércoles que el consorcio "no podía hacer nada más", tras la ruptura de las negociaciones con la Autoridad del Canal, aunque mostró su deseo de seguir buscando una solución.

La ruptura de las negociaciones, señaló esta misma semana el consorcio, pone "en riesgo inminente" la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo, añadía GUPC, que subrayaba que "sin una solución inmediata" las partes se "enfrentarán a años de disputas ante los tribunales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso".

Con EFE.