Este martes el Gobierno y el ELN buscarán superar crisis en negociaciones de paz

Blu Radio confirmó que el próximo martes, 17 de enero, se adelantará la reunión extraordinaria entre el equipo negociador del Gobierno nacional y la delegación del ELN previo al nuevo ciclo de negociaciones de paz.

El encuentro se dará en Caracas, Venezuela, para intentar superar la crisis que desató el anuncio de un cese al fuego bilateral del presidente Gustavo Petro en la noche del 31 de diciembre.

El pasado 3 de enero la guerrilla del ELN anunció que no se sumaba al cese al fuego bilateral, argumentando que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

Se espera que, durante el próximo ciclo, que se llevará a final de mes en México, se acabe de ajustar la agenda de las negociaciones y una vez concluyan, habría una disposición de la guerrilla de discutir la propuesta de cese al fuego bilateral.

El ELN es el primero de los cinco grupos armados ilegales incluidos por Gustavo Petro en el cese del fuego bilateral en pronunciarse sobre ese anuncio del presidente, hecho a última hora del 31 de diciembre de 2022 y que generó entusiasmo y esperanza en Colombia, pero fue acogido con cautela.

El cese al fuego, de seis meses de duración, hasta el 30 de junio, será "prorrogable según los avances en las negociaciones", dijo Petro.

