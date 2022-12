Este martes habría gran acto de entrega de armas de Farc con veedores internacionales

En el acto habría presencia de delegados de Naciones Unidas, del Gobierno Nacional y, por supuesto, de las Farc.



Las fuentes indican que si bien el acto no será público sí habrá testimonio fílmico, con presencia, entre otros, de los expresidentes José Mujica y Felipe González.



A este evento, según confirman fuentes cercanas al proceso, asistirían Jean Arnault, jefe de la Misión Política de la ONU; Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales; Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para La Paz, y probablemente el mismo presidente Juan Manuel Santos.



Desde las Farc confirman el evento, pero afirman que este será un acto privado con Naciones Unidas. Según la Misión de la ONU, que monitorea la dejación de armas, hasta el momento se han almacenado en los contenedores 2.300 armas, es decir, un poco más del 30 por ciento del arsenal del grupo insurgente.



Según la prórroga acordada, el proceso de entrega de armas finaliza el próximo 20 de junio.



En entrevista con BLU Radio, Óscar Campo, gobernador del Cauca dijo que él no hace parte de la logística del evento, pero celebró que el proceso de desarme continúe su marcha.



“Nosotros esperamos que el proceso de desarme con las Farc continúe, pero además de eso no podemos dejar que los otros grupos que le quitan la tranquilidad a nuestros habitantes, sigan avanzando en sus planes criminales”, puntualizó.



Publicidad