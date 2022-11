Este no es un viaje de enemigos de la paz: representante del Centro Democrático

su visita a Washington no es de los enemigos de la paz.



“Este no es un viaje de enemigos de la paz, es un viaje de una oposición democrática que hace un viaje sereno, argumentado y sobretodo con representación variada del partido”, aseguró el congresista uribista.



Según Hoyos, los viajes internacionales buscan darse a conocer en diferentes países como un movimiento político que viene surgiendo en Colombia.



“El partido ha venido a Washington empezando una serie de viajes internacionales con tres objetivos, queremos hacer una visita protocolaria a partidos y concretamente al Congreso de Estados Unidos que se acaba de posesionar, queremos hablar de temas de coyuntura política como el proceso de paz y afianzar relaciones internacionales con sectores políticos”, enfatizó.



Además, reveló que en el recién posesionado Congreso de Estados Unidos, en su mayoría republicano, criticarán algunos puntos del proceso de paz que adelanta el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.



“Posible impunidad, del no pago de cárcel, de la dejación de armas y no de la entrega de armas y no de la entrega de armas y de un cese bilateral del fuego bilateral que creemos no es conveniente para el país”, finalizó.