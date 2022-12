“Estoy dispuesta a negociar”, así ve Clara López la paz en su gobierno

un enorme sector de los colombianos están a favor de la mesa de La Habana y aseguró que en un posible gobierno suyo va “a negociar un cese al fuego unilateral, amarrado a un cronograma para que no se prolongue indefinidamente”.

Para López, el presidente Santos prometió negociar en un año, pero por ponerle “palo a la rueda con su ministro de Defensa” no lo logró, para ello se necesita de “autoridad moral y política.

Respecto a su fórmula a la vicepresidencia, Aida Abella, Clara López dijo que ella dará un gran aporte a ese proceso de reconciliación que necesita el país y recordó que Abella es una víctima del conflicto y que su destierro le permitió aprender “algo que necesitamos todos los colombianos: no tiene una onza de rencor”.

“El proceso no solo es la firma de un acuerdo, la etapa más compleja es la de construir paz en un país enfermo y enfrentado”, dijo.

Respecto a la participación política de las Farc en un eventual acuerdo, López aseguró que la idea de hacer “política con las armas fracasó” y el actual proceso de paz “debe culminar con que las Farc hagan esa política por las vías civiles, pero deben dejar las armas y garantizar la no repetición”.

Para aclarar las voces que se oponen a esa participación, López aclaró que lo que el estatuto de Roma establece “es que no puede haber impunidad, no que no puedan participar en política” y es que no ha habido un proceso de paz exitoso al que se le “haya puesto estos condicionamientos”.

Para finalizar, la candidata del Polo dijo que “es inaudito” que de las negociaciones de La Habana no se le haya informado a los candidatos a la Presidencia las condiciones en las que el gobierno Santos está negociando la paz, ya que “uno no puede llegar a la mesa con borrón y cuenta nueva por un cambio de gobierno”.