Estoy dispuesto a declarar cuando me llamen: abogado Víctor Pacheco

Tras su regreso al país, el abogado Víctor Pacheco, manifestó que sale constantemente del país y que a pesar de lo que se ha dicho “no se siente perseguido”.



“No me siento perseguido, no han dañado mi imagen”, dijo al afirmar que lo que ocurrió está en la Fiscalía y que no se pronunciará al respecto.



No quiso entregar detalles del proceso por el escándalo que involucra a viarios magistrados de la Corte y agregó que en el momento en que la justicia requiera de su presencia él no se hará esperar para atender y colaborar con las autoridades.



Además, dijo que los magistrados jamás le han solicitado dinero y que los viajes que realiza al exterior son de carácter profesional.



Pacheco se mostró dispuesto a declarar y a colaborar con la justicia.