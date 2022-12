Estoy segura de que Tirofijo hubiera negociado con Uribe: senadora Sandra Ramírez

La exguerrillera Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’ que se desempeña como senadora en el Congreso, habló en Mañanas BLU de la actividad de reconciliación que logró la histórica foto en la que el expresidente Uribe le recibió una planta. La exguerrillera aseguró, además, que el fallecido líder de las Farc se habría sentado a negociar la paz con Álvaro Uribe.



“Por supuesto que [‘Tirofijo’] se hubiera sentado con el senador Uribe. Claro que somos dos orillas opuestas, somos las dos márgenes de un río, pero esas márgenes de los dos ríos tenemos puntos comunes”, aseguró.



“Necesitamos una actividad de reconciliación en el Congreso. Aunque estamos en orillas opuestas con el senador Álvaro Uribe, es un centro de debate de ideas, que bien que hacer un acto de reconciliación ahí, en ese espacio”, agregó.

Además, la congresista aseguró que su acercamiento con Uribe obedece a la lógica.



“De sentarnos en la mesa con los militares, que fue tan fuerte y tan dura la confrontación con ellos, ¿por qué no nos vamos a sentar y a darnos la mano con un contradictor político fuerte?”, añadió Ramírez.



“La paz del país no es para un solo sector de la población, no, es para el cambio de nuestro país. Ese es un compromiso de los colombianos, de todos”, complementó.



