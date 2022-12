Estrella del periodismo británico ya rindió interrogatorio por escuchas ilegales

cometidas supuestamente en ese tabloide, informa la BBC.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) corroboró hoy, sin nombrar específicamente a Morgan, que "un hombre, periodista, de 48 años, fue interrogado el 6 de diciembre de 2013 por agentes de la Operación Golding" por "supuesta conspiración para interceptar buzones de voz de teléfonos".

La "Operación Golding" es, en realidad, una ramificación de la más conocida "Operación Weeting" -sobre los pinchazos telefónicos a gente famosa para obtener exclusivas- que investiga específicamente la interceptación ilegal de móviles supuestamente cometida por el grupo "Mirror Group Newspapers".

Según Scotland Yard, el periodista fue interrogado por los agentes en una comisaría del sur de Londres pero no fue detenido.

Morgan, que dirigió el clausurado "News of the World" (NoW) entre 1994 y 1996 y de allí pasó a ponerse al frente del "Daily Mirror", del que dimitió en 2004, ha negado haber tenido cualquier tipo de constancia de que se llevaran a cabo escuchas ilegales por parte de sus reporteros.

El periodista, que también ha presentado un espacio informativo nocturno para el canal CNN en EEUU y otro para la cadena británica ITV, respondió en diciembre de 2013 a preguntas de los agentes que indagaban sobre las escuchas cometidas en el Mirror e, incluso, proporcionó una declaración testimonial.

"A comienzos de noviembre me pidieron que fuera a una entrevista con agentes de la 'Operación Weeting' la próxima vez que estuviese en el Reino Unido", explicó hoy a "The Guardian".

Según dijo a ese diario Morgan, acudió a la citación policial "libremente" el 6 de diciembre de 2013.

Morgan presentó su dimisión del "Mirror" en 2004, cuando trascendió que ese periódico había publicado fotografías falsas que mostraban a soldados británicos abusando de prisioneros iraquíes.

El exdirector prestó también testimonio en el marco de la investigación elaborada por el juez Brian Leveson sobre los abusos cometidos por la prensa británica en 2012.

Entonces, Morgan afirmó que no se habían producido pinchazos dentro del "Mirror" y negó tener constancia de que se cometieran ese tipo de prácticas en la industria periodística británica.

No obstante, el también periodista Jeremy Paxman contó en esa misma investigación que Morgan le había explicado cómo pinchar un teléfono durante un almuerzo en las oficinas del "Daily Mirror" en 2002.

Desde enero de 2011 la policía británica ha detenido e interrogado a un total de 37 personas con relación a supuestos pinchazos en el "NoW" y otros medios.

Ocho personas, entre ellas los exdirectores de ese dominical Rebekah Brooks y Andy Coulson, afrontan actualmente un proceso judicial con relación a ese caso.

Con EFE.