Estudiantes de zona rural de Bucaramanga no tienen Internet para reiniciar clases

Shirley Castellanos, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capilla Baja del Corregimiento 2 de Bucaramanga, explicó que la cobertura de teléfonos móviles en esa zona es muy complicada y no tienen señal de internet, puesto que las empresas que logran llegar tienen precios muy altos.

“El internet que nos ofrecen en las zonas rurales es un internet satelital y es muy costoso y no podemos pagarlo, por eso no tenemos una señal en estos lugares apartados y hay otro tipo de internet que nos ofrecen, pero no tiene la calidad esperada porque cuando llueve se pierde la señal”, dijo Castellanos.

Según los líderes de esta comunidad que tienen un promedio de 80 familias y en su colegio tienen inscritos 52 niños, la Alcaldía de Bucaramanga no ha explicado cómo van a regresar a las clases los niños si muchos de ellos no tienen las herramientas tecnológicas adecuadas.

“Acá en la vereda no nos han dicho nada, hemos ido preguntando cómo vamos a solucionar el problema de los niños y no solo eso, otros temas también con respecto a las ayudas y mercados y otros beneficios. Hace dos meses tuvimos una reunión con las TIC y ellos decían que en los pueblos hay un internet y que los estudiantes se beneficiaban de eso, pero en estos momentos de la emergencia, la verdad no sé cómo la Secretaria, pretende que los niños vayan a las afueras del colegio o si los van a dejar entrar; la verdad no han dicho qué tienen programado y no se han pronunciado hasta el momento con nosotros”, reveló Castellanos.

De igual forma Rubén Gómez, uno de los líderes del Corregimiento tres de Bucaramanga explicó que su comunidad no tiene suficiente conectividad para que todos los niños que van a la escuela puedan acceder al internet para poder reactivar las clases de manera virtual como lo sugiere las autoridades municipales.

A partir de hoy, 77.985 estudiantes matriculados en colegios oficiales en #Bucaramanga retomarán su proceso formativo en casa, ante la emergencia por #Covid_19.#GobernarEsHacer



Más info👉 https://t.co/Hwb1xCOYUv pic.twitter.com/Kq5Ubw954U — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) April 20, 2020

Más de 77.800 estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga reactivaron sus clases este lunes de manera virtual explicó la secretaria de salud del municipio, Ana Leonor Rueda, quien aclaró que junto al ministerio de Educación se buscan alternativas para poder reactivar los sectores rurales de la capital de Santander.