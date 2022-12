Evitar los ‘colados’, labor principal de la JEP durante 2018

La sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se encuentra tramitando ‘miles’ de peticiones y solicitudes de libertad provenientes de las distintas cárceles de país, de presos que aducen supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc para salir libres.

“Desde que entró en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha dedicado a las tareas de justicia transicional que le corresponden, pero también a evitar que se llene de colados que buscan beneficios y libertades de la Ley 1820 o Ley de Amnistía”, señala el tribunal especial.



Hasta el momento van 245 sentencias de tutela falladas y negadas por la sección de revisión, mientras que la sala de indulto y de definición de situaciones jurídicas continúa estudiando los cientos de requerimientos que llegan a la JEP diariamente.



En lo que corresponde a las solicitudes de garantías de no extradición, la jurisdicción también estudió más de 60 solicitudes de presos requeridos en extradición por narcotráfico que alegaron tener vínculos con las Farc para obtener dicha garantía constitucional.



Sobre este tema la sección de revisión rechazó 27 solicitudes, en las que encontró que no se trataba de exintegrantes de las Farc o de personas acusadas o condenadas por serlo.



Precisamente las últimas decisiones sobre las garantías de no extradición fueron negadas a Fabio Younes Arboleda y Armando Gómez España, presentados como socios de Jesús Santrich, en la acusación de los Estados Unidos.



“En estos casos, la Sección de Revisión descartó la membresía a las Farc toda vez que no estaban en los listados de la organización, ni tenían condenas o acusaciones por autoridades judiciales nacionales. Los extraditables pedían que se les tuviera en cuenta para el factor personal de la misma acusación de los Estados Unidos, lo que la Sección encontró que era improcedente”, precisó la JEP.

