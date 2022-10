Excancilleres colombianos sugieren no retirar embajador pese a crisis en Venezuela

BLU Radio consultó a varios excancilleres colombianos, quienes manifestaron su preocupación por la situación política y económica que atraviesa Venezuela y pidieron una actuación contundente por parte del Gobierno colombiano, aunque sugirieron que no sea retirado el embajador en Caracas.



Fernando Araujo, quien fue canciller de Colombia en el Gobierno de Álvaro Uribe (2007-2008), afirmó que “en términos diplomáticos lo más importante es actuar con mucha firmeza, aun cuando las formas pueden ser amables”.



“Es un golpe muy grave a la democracia en Venezuela que obliga a todas las democracias del hemisferio a actuar repudiando el hecho y aislando a Venezuela hasta cuando tome las medidas correspondientes para reestablecer el ejercicio democrático en ese país”, puntualizó.



Para Araujo, el escenario adecuado para llevar esta discusión es la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Allí están representados todos los gobiernos y todos los Estados de América. A través de ese escenario se deben estudiar medidas políticas que obliguen al Gobierno de Maduro a reestablecer plenamente la democracia, a convocar elecciones y a restablecer los derechos de la oposición y los de todos los venezolanos”.



No se debe llamar a consultar a embajador en Caracas



Londoño expresó que, a diferencia de Perú -que retiró a su embajador en Venezuela -, Colombia no puede proceder de la misma forma. “Creo que hay una pequeña diferencia entre Colombia y el Perú. Colombia es un país limítrofe con muchos intereses en Venezuela. El Perú no es limítrofe y no existen los mismos intereses ni el mismo grado de interrelación entre Perú y Venezuela, que entre Colombia y Venezuela”.



El exministro de Relaciones Exteriores dijo que es el momento de que los países de la región no sigan posponiendo tomar decisiones en instancias como la OEA. “Lo deseable sería que los países de la OEA dieran pasos para empezar la aplicación de la Carta Democrática, contemplada para ayudar y apoyar a la oposición venezolana que queda realmente contra la pared”.

