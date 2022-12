Exesposo de profesora asesinada en Barrancabermeja dice que no es culpable del crimen

Arlington Ariza Polo, exesposo de la profesora María Angélica Polanco -asesinada en Barrancabermeja-, fue citado a interrogatorio en la Fiscalía tras ser vinculado a la investigación luego de que la mujer desapareciera y fuera encontrada muerta sobre la vía al corregimiento El Llanito de esa ciudad.

El hombre dijo en el medio local ‘En línea con las noticias’ que no es culpable del crimen.

“Hoy vengo a presentarme ante las autoridades en el proceso que se me adelanta, de todas maneras quiero que sepan que no he ido a ninguna parte, no he viajado, siempre he estado en mi territorio (…) Es triste que se me haya acusado, mejor dicho me hicieron un juicio en las redes sociales, realmente no permitan que la investigación tome el curso que deba tomar”, dijo.

Durante la diligencia, el hombre tuvo que salir en ambulancia tras presentar un quebranto en su salud y por ahora continúa la investigación de la Fiscalía.